Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Die Bürger der Elfenbeinküste wählen heute ihren Präsidenten.

Amtsinhaber Ouattara strebt eine vierte Amtszeit an. Die Kandidatur des 83- Jährigen ist umstritten. Die Opposition und andere Kritiker beklagen Einschränkungen und ein Klima der Angst. Gegen Ouattara treten vier Kandidatinnen und Kandidaten an. Die zwei aussichtsreichsten Kontrahenten - Ex-Präsident Gbagbo sowie der international bekannte Banker Thiam - wurden nicht zur Wahl zugelassen. Beobachter rechnen damit, dass Ouattara schon im ersten Wahlgang die für den Sieg nötigen 50 Prozent Stimmanteil erzielen könnte.

Die Elfenbeinküste ist mit ihren 33 Millionen Einwohnern nach Nigeria die zweitgrößte Volkswirtschaft Westafrikas. Sie ist einer der wichtigsten Partner Europas und der USA in Westafrika, wo sich einige Staaten in jüngster Zeit Russland annäherten.