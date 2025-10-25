Botschafterin in Aserbaidschan: 26 von 29 Bildungsprojekten abgeschlossen, 3 laufen noch

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen der langfristigen Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union (EU) und der Regierung Aserbaidschans werden bedeutende Projekte im Bildungsbereich umgesetzt.

Dies erklärte die EU-Botschafterin in Aserbaidschan, Marijana Kujundžıć, in einem Interview mit AZERTAC.

Nach ihren Angaben wurden im Rahmen dieser Kooperation bislang insgesamt 29 Projekte im Bildungssektor realisiert, 26 davon bereits abgeschlossen, während 3 derzeit fortgesetzt werden.

„Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Modernisierung des Bildungssystems und einer effizienteren Verwaltung. Wir unterstützen insbesondere die berufliche Bildung, die Akkreditierung und Anerkennung von Diplomen, die Förderung nichtformaler Lernformen sowie die Weiterentwicklung der inklusiven und frühkindlichen Bildung“, fügte Marijana Kujundžıć hinzu.

Die Botschafterin betonte zudem, dass die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan im Bildungsbereich erfolgreich fortgesetzt werde:

„Heute findet hier eine Ausstellung statt, auf der Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Daran nehmen Vertreter von rund 30 europäischen Universitäten teil. Aserbaidschanische Studierende und junge Menschen können sich hier eingehend über Studien- und Forschungsmöglichkeiten in Europa informieren.“

Die Botschafterin sprach in ihrem Interview auch auf das Erasmus+-Programm an und erklärte, dass diese Initiative allen Ländern, einschließlich Aserbaidschans, offenstehe: „Wir hoffen, dass künftig noch mehr aserbaidschanische Studierende im Rahmen von Erasmus+ und anderen Stipendienprogrammen in Europa studieren können. Das wachsende Interesse freut uns, und wir sind überzeugt, dass sich die Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter vertiefen wird“, so Marijana Kujundžıć abschließend.