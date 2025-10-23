Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische griechisch-römische Ringer Ilkin Gurbanov wird bei den U23-Weltmeisterschaften in Novi Sad, Serbien, um die Bronzemedaille kämpfen.

Er wird seine Stärke im Bronzemedaillen-Kampf in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gegen den Usbeken Mehroj Bakhramov unter Beweis stellen.