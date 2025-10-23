"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

In Essen beginnt heute die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, wie aus deutschen Presseberichten hervorgeht.

Bis Sonntag werden rund 220.000 Besucher erwartet. Nach Veranstalterangaben sind etwa 950 Aussteller aus 50 Ländern an der "Spiel Essen" beteiligt.