Vor Selenskyj-Besuch: Telefonat zwischen Trump und Putin

Washington, 16. Oktober, AZERTAC

US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben ein Telefonat mit dem russischen Staatschef Putin begonnen.

Trump schrieb auf seiner Plattform "Truth Social", das Gespräch dauere länger. Im Anschluss würden er und Putin über den Inhalt informieren. Thema ist nach US-Medienberichten der russische Angriffskrieg. Hintergrund dürfte dabei auch der morgige Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington sein. Bei dessen Treffen mit Trump geht es um einen Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern der USA an Kiew, der von der NATO finanziert werden soll. Russland hat die USA vor einer Lieferung gewarnt.

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen, aber keinerlei Fortschritte für eine Waffenruhe in der Ukraine erzielt.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

Washington