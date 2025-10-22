Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Das Triptychon, das aserbaidschanische Teppichknüpfer im Rahmen des Projekts „Himmlische Religionen“ geschaffen haben, wurde im Vatikan vorgestellt.

Dieses Kunstwerk, das während des Treffens der Ersten Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, mit Papst Leo XIV. präsentiert wurde, widmet sich dem Judentum, Christentum und Islam und spiegelt dabei tiefgründige philosophische Ideen sowie den Geist der nationalen Handwerkskunst wider.

Jeder der drei Teppiche symbolisiert unterschiedliche Religionen und Kulturen; gemeinsam drücken sie universelle menschliche Werte wie Frieden, Mitgefühl und Gerechtigkeit aus. Das Projekt dient als Verkörperung universeller Werte und als Initiative kultureller Diplomatie, die in der aserbaidschanischen Tradition verwurzelt ist.

Das Triptychon soll sowohl im Vatikan als auch in verschiedenen Ländern weltweit ausgestellt werden. In diesem Zusammenhang trägt das Kunstwerk eine bedeutende kulturelle und politische Botschaft und fördert das multikulturelle Erbe Aserbaidschans auf der globalen Bühne.

Es bietet eine Plattform, auf der die kulturelle Stimme Aserbaidschans international gehört werden kann, und zeigt, dass die aserbaidschanische Teppichkunst nicht nur ästhetische Schönheit, sondern auch eine tiefgehende philosophische Bedeutung verkörpert.