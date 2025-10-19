Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, traf mit dem Kommandeur des US-Zentralkommandos und Admiral der US-Marine, Brad Cooper, zusammen.

Im Rahmen des Besuchs besuchte die US-Delegation die Allee der Märtyrer in Baku, wo die Deletion das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben.

Verteidigungsminister Hasanov informierte die Gäste über die erfolgreichen Reformen in der aserbaidschanischen Armee unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er zeigte sich zufrieden über die bisherigen Maßnahmen und den Stand der bilateralen Zusammenarbeit.

Admiral Cooper bedankte sich für den herzlichen Empfang und betonte die Bedeutung gegenseitiger Besuche für die Stärkung der Beziehungen. Er schätzte auch den Beitrag aserbaidschanischer Soldaten zur NATO-Mission „Resolute Support“ in Afghanistan sehr und betonte die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit weiter auszubauen.

Abschließend erörterten beide Seiten neue Perspektiven der militärischen Kooperation zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten.