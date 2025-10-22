Aserbaidschan und Saudi-Arabien erörtern Aussichten für militärische Zusammenarbeit

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des Leiters der Abteilung für internationale militärische Zusammenarbeit besuchte das Königreich Saudi-Arabien, um am Treffen des Gemeinsamen Militärausschusses zwischen den Verteidigungsministerien Aserbaidschans und Saudi-Arabiens in Riad teilzunehmen, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Im Rahmen des Besuchs empfing der Generalstabschef der Streitkräfte Saudi-Arabiens, General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, die aserbaidschanische Delegation. Zudem fand ein Treffen mit dem Generaldirektor der Abteilung für internationale Zusammenarbeit im saudischen Verteidigungsministerium, Generalmajor Saad bin Mohammed Al-Qasiri, statt.

Bei den Gesprächen tauschten die Seiten Meinungen über den aktuellen Stand und die Aussichten für militärische Zusammenarbeit zwischen den Verteidigungsinstitutionen Aserbaidschans und Saudi-Arabiens sowie über weitere Themen von beiderseitigem Interesse aus.

Zum Abschluss des Besuchs wurde das „Protokoll des Treffens des Gemeinsamen Militärausschusses zwischen dem Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Verteidigungsministerium des Königreichs Saudi-Arabien“ unterzeichnet.