Aserbaidschanische Armee führt Maßnahmen zur Umstellung auf den Herbst-Winter-Betriebsmodus durch

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Nach dem diesjährigen Ausbildungsplan werden in allen Truppengattungen und Militäreinheiten der aserbaidschanischen Armee, einschließlich der Gemeinsamen Heeresstreitkräfte, umfassende Maßnahmen umgesetzt, um Waffen, Kampf- und Sonderausrüstung sowie Luftfahrzeuge auf den Herbst-Winter-Betriebsmodus umzustellen, teilte das Verteidigungsministerium AZERTAC mit.

Im Rahmen der technischen Wartung werden Fahrzeuge an den technischen Wartungspunkten der Militäreinheiten mit saisonalen Kraftstoffen und Schmierstoffen versorgt, elektrische Systeme überprüft und notwendige Serviceleistungen erbracht.

Ersatzteile und Ausrüstung, die von den Militäreinheiten benötigt werden, werden zentralisiert und gemäß den Normen geliefert.

Die saisonalen Wartungsmaßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines hohen Kampfbereitschaftsgrades und zur Steigerung der Gefechtsfähigkeit der Einheiten durchgeführt werden, erfolgen unter strikter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.