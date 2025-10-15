Aserbaidschan und Korea erörtern militärische Zusammenarbeit

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Der erste stellvertretende Verteidigungsminister, Chef des Generalstabs der aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Karim Valiyev, empfing eine Delegation unter der Leitung von Generalmajor Choi Chun-song, Direktor der Abteilung für Auslandsaufklärung des Verteidigungsministeriums der Republik Korea, der sich zu einem Besuch in Aserbaidschan aufhält, wie das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Vor dem Treffen besuchte die koreanische Delegation die Allee der Märtyrer, wo sie Blumen an den Gräbern der Gefallenen und am Denkmal der Ewigen Flamme niederlegte.

Im Anschluss an den Besuch fand im Generalstab der aserbaidschanischen Armee ein Treffen statt, bei dem Generaloberst Karim Valiyev die Delegation herzlich willkommen hieß und seine Zufriedenheit über deren Besuch in Aserbaidschan zum Ausdruck brachte. Er betonte seine Wertschätzung für die im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erzielten Erfolge.

Generalmajor Choi Chun-song dankte seinerseits für den herzlichen Empfang und die Gastfreundschaft und hob die Bedeutung gegenseitiger Besuche für die weitere Stärkung der bilateralen Beziehungen hervor.

Darüber hinaus fand ein umfassender Meinungsaustausch über eine Reihe weiterer Fragen von beiderseitigem Interesse statt.