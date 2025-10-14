Serbische Delegation besucht Aserbaidschan

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des bilateralen Plans zur militärischen Zusammenarbeit, der zwischen den Verteidigungsministerien Aserbaidschans und Serbiens unterzeichnet wurde, hat eine Delegation des serbischen Verteidigungsministeriums Aserbaidschan offiziell besucht, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Bei dem Treffen im Zentrum für Kriegsspiele des Instituts für Militärverwaltung an der Nationalen Verteidigungsuniversität wurde betont, dass das zwischen beiden Ministerien unterzeichnete Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, die bilateralen Kooperationspläne und die Gespräche zur Stärkung der strategischen Partnerschaft eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern im Verteidigungsbereich spielen.

Beide Seiten hoben hervor, dass gegenseitige Besuche und derartige Treffen einen besondewesentlichenren Beitrag zur Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Serbien leisten. Es wurde betont, dass im Rahmen des bilateralen Plans zahlreiche Veranstaltungen und Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Ferner wurde festgestellt, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Serbien ein Beispiel für wirksame Verteidigungsdiplomatie sind und zum Frieden und zur Stabilität in der Region und darüber hinaus beitragen.

Anschließend wurden Vorträge zum Thema „Operationsplanung“ gehalten, es fanden umfassende Diskussionen statt, und es wurden Fragen von beiderseitigem Interesse erörtert. Der Delegation wurden außerdem detaillierte Informationen über die Modernisierung der aserbaidschanischen Armee, durchgeführte Reformen, die Struktur und Truppengattungen, militärische Bildungseinrichtungen, Organisation der Gefechtsausbildung und weitere Tätigkeitsfelder gegeben.

Zum Abschluss des Treffens tauschten beide Seiten Erinnerungsgeschenke aus.