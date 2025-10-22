Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Der Qarabağ FK bestreitet heute sein nächstes Spiel in der Hauptphase der UEFA Champions League.

Wie AZERTAC berichtet, ist der aserbaidschanische Meister im dritten Spiel der Gruppe zu Gast beim spanischen Klub Athletic.

Das Spiel im Stadion „San Mamés“ in Bilbao beginnt um 20:45 Uhr Ortszeit (Baku-Zeit) und wird vom kroatischen FIFA-Schiedsrichter Igor Pajač geleitet.

Derzeit liegt Qarabağ mit 6 Punkten auf dem 10. Platz der Tabelle, während das Team aus Bilbao ohne Punkte auf Platz 35 steht.

Zur Erinnerung: Qarabağ hat in den ersten beiden Gruppenspielen der Liga „Benfica“ in Portugal mit 3:2 und den dänischen Klub „Kopenhagen“ in Baku mit 2:0 besiegt.