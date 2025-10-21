Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan hebt alle Transitbeschränkungen für Waren nach Armenien auf

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Aserbaidschan hat sämtliche seit der Besatzungszeit geltenden Beschränkungen für den Warentransit nach Armenien aufgehoben“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew.

„Ich möchte außerdem anmerken, dass die erste solche Transitlieferung eine Sendung kasachischen Getreides nach Armenien war. Ich bin der Auffassung, dass dies ein klares Zeichen dafür ist, dass der Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien nicht nur auf dem Papier besteht, sondern auch in der Praxis gelebt wird“, betonte Aliyev.