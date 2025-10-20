Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Am 20. Oktober begann in Baku ein Seminar zum Thema „Energiesicherheit“, organisiert vom aserbaidschanischen Außenministerium im Rahmen der Zusammenarbeit mit der NATO. Das Seminar dauert bis zum 21. Oktober.

Teilnehmer des Seminars sind Forscher, Experten und Vertreter aus NATO-Mitglieds- und Partnerländern sowie staatliche Institutionen Aserbaidschans.

Bei dem Workshop diskutiert man Aserbaidschans Rolle bei der Sicherung der Energiesicherheit Europas, Schutz kritischer Energieinfrastruktur, internationale Zusammenarbeit gegen hybride Bedrohungen, Diplomatie und multilaterale Mechanismen für stabile Energieversorgung.