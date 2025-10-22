Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung von Generalstaatsanwalt Kamran Aliyev weilt zu einem Besuch in Brasilien. Die Delegation nimmt an einer Plenarsitzung zum Thema „Rolle der Strafverfolgungsbehörden in der Klimapolitik“ im Rahmen der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) teil.

Kamran Aliyev wird über die Rolle von Strafverfolgungsbehörden bei der Klimasteuerung sowie die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit in diesem Bereich sprechen.