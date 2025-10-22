Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien
Baku, 22. Oktober, AZERTAC
Eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung von Generalstaatsanwalt Kamran Aliyev weilt zu einem Besuch in Brasilien. Die Delegation nimmt an einer Plenarsitzung zum Thema „Rolle der Strafverfolgungsbehörden in der Klimapolitik“ im Rahmen der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) teil.
Kamran Aliyev wird über die Rolle von Strafverfolgungsbehörden bei der Klimasteuerung sowie die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit in diesem Bereich sprechen.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt weiter zu
- [11:54]
Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt
- 21.10.2025 [18:13]
Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
- 21.10.2025 [14:51]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden
- 21.10.2025 [14:22]
Champions League: PSG-Superstar Dembélé vor Comeback in Leverkusen
- 21.10.2025 [14:19]
Ölpreis an Börsen steigt
- 21.10.2025 [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- 21.10.2025 [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]