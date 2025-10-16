Aserbaidschan und China führen gemeinsame robotergestützte Operation durch

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Am 16. Oktober fand im Rahmen der internationalen Veranstaltung „Robotische Chirurgie-Brücke 2025“ eine bahnbrechende Operation statt: Zum ersten Mal führten Chirurgen aus Aserbaidschan und China gleichzeitig und aus der Ferne eine robotergestützte Operation an einem Patienten durch.

Die Operation wurde im Nationalen Onkologiezentrum Aserbaidschans in Baku durchgeführt. Dank modernster Robotiksysteme und Hochgeschwindigkeitskommunikation konnten die Teams aus beiden Ländern in Echtzeit kooperieren.

Das Ereignis markiert einen Meilenstein in der medizinischen Innovation Aserbaidschans und stärkt die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Experten betonten die Bedeutung solcher Technologien für die Zukunft der Chirurgie und die verbesserte Patientenversorgung im Land.

Die Veranstaltung wurde vom aserbaidschanischen Gesundheitsministerium, dem Unternehmen „Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment“ aus China und der Firma „Medical Technologies Ltd.“ aus Kasachstan organisiert.