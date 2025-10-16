Baku veranstaltet Woche der italienischen Küche

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Die 10. Ausgabe der „Woche der italienischen Küche in der Welt“ unter dem Motto „Italienische Küche: Gesundheit, Kultur und Innovation“ hat in Baku begonnen. Organisiert wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der italienischen Botschaft in Aserbaidschan und der italienischen Handelsagentur.

„Die Woche wurde vom italienischen Außenministerium ins Leben gerufen, und auch die italienischen Botschaften in anderen Ländern führen ähnliche Veranstaltungen durch. Im Mittelpunkt stehen drei wichtige Aspekte: Gesundheit, Kultur und Innovation“, sagte der italienische Botschafter in Aserbaidschan, Luca Di Gianfrancesco, auf einer Pressekonferenz.

Ziel der Woche ist es, auf die kulturelle Bedeutung der italienischen Küche hinzuweisen, die als Kandidat für die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO vorgeschlagen wurde, sowie deren Beitrag zu gesunder Ernährung und Wohlbefinden.

„Das entspricht auch Italiens Position beim vierten hochrangigen UN-Treffen zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten. In diesem Jahr nimmt eines der renommiertesten Restaurants Italiens teil, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Da Vittorio aus Bergamo“, fügte der Botschafter hinzu.