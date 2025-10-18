Zweites Treffen des Obersten Zwischenstaatlichen Rates Aserbaidschan–Kasachstan findet in Astana statt

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

„Das zweite Treffen des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan wird in Astana stattfinden“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Kazinform.

„Es ist zudem wichtig, die Bedeutung dieses Rates zu betonen – das erste Treffen fand im vergangenen Jahr während des Staatsbesuchs des kasachischen Präsidenten in Aserbaidschan statt. Beim bevorstehenden Treffen in Astana werden weitere Perspektiven für eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit sowie Schritte zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan erörtert“, betonte das Staatsoberhaupt.