Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert

Washington, 20. Oktober, AZERTAC

Beim traditionellen türkischen Festival in der US-Hauptstadt Washington, D.C., war auch Aserbaidschan prominent vertreten.

Entlang der berühmten Pennsylvania Avenue präsentierten Länder wie Aserbaidschan, die Türkei, Kasachstan und Usbekistan in bunten Pavillons ihre Kultur, Handwerkskunst und kulinarischen Spezialitäten. Besonders der aserbaidschanische Lula-Kebab erfreute sich großer Beliebtheit bei Einheimischen und Touristen.

Das in Virginia ansässige „Aserbaidschanisches Haus“ stellte zudem traditionelle Gerichte und kulturelle Exponate vor.

Im Rahmen des Bühnenprogramms begeisterten aserbaidschanische Künstler wie Sängerin Günay Guliyeva, Kamantsche-Spieler Togrul Orujov, Schlagzeuger Zaur Schah sowie die Tanzgruppe „Guldar“ mit folkloristischen Darbietungen das Publikum.

Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an und fand großen Anklang bei der lokalen Bevölkerung.