Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans trifft IPU-Generalsekretär

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Die Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, traf im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Genf mit dem Generalsekretär der Interparlamentarischen Union (IPU), Martin Chungong, zusammen.

Bei dem Treffen wurden aktuelle und zukünftige Kooperationsfragen zwischen der Nationalversammlung Aserbaidschans und der IPU erörtert. Beide Seiten zeigten sich zufrieden über frühere Treffen und betonten deren wichtigen Beitrag zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Es wurde hervorgehoben, dass solche Veranstaltungen eine bedeutende Plattform für den Informationsaustausch zu internationalen Themen darstellen und die IPU eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten spielt.

Zudem schätzten die Gesprächspartner die Arbeit des Parlamentarischen Netzwerks der Bewegung der Blockfreien Staaten sehr, das auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev gegründet wurde, und lobten die Fortschritte unter dem Vorsitz des aserbaidschanischen Parlaments in Bezug auf institutionelle Entwicklung und internationale Anerkennung der Organisation.