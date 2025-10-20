Aserbaidschan bereitet sich auf Ausrichtung der Jahrestagung der Islamischen Entwicklungsbank-Gruppe vor

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen seines Besuchs in den USA hat der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov an einem Treffen mit anschließendem Mittagessen der Gouverneure der Mitgliedsstaaten der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB) teilgenommen. Die Veranstaltung fand am Rande der Jahrestagungen 2025 der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) statt.

Im Austausch mit dem Präsidenten der IsDB-Gruppe, Muhammad Sulaiman Al Jasser, sowie weiteren Gouverneuren wurden gemeinsame Prioritäten für ein nachhaltiges und inklusives Wachstum erörtert.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den Vorbereitungen für die Jahrestagung der IsDB-Gruppe 2026, die in Aserbaidschan stattfinden wird. Zudem wurde die Vertiefung der Zusammenarbeit mit islamischen Finanzinstitutionen zur Förderung gemeinsamer Entwicklungsziele hervorgehoben.