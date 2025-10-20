In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt

Khankendi, 20. Oktober, AZERTAC

Im Kongresszentrum von Khankendi wurde das Kooperationsforum aserbaidschanischer Nichtregierungsorganisationen eröffnet, das dem „Jahr der Verfassung und Souveränität“ gewidmet ist.

Die Veranstaltung, an der rund 300 NGOs teilnehmen, begann mit der Vorführung eines Videos mit dem Titel „Brief an einen Märtyrer“.

Anschließend wurde die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan gespielt.

Das Forum umfasst mehrere Panelsitzungen, darunter: „Das turkmenische Erbe: Treue zu historischen Wurzeln“, „Auf dem Weg zum WUF13: Neue Chancen für NGOs“, „Aserbaidschanische NGOs auf der globalen Bühne: Strategien der Einheit gegen Isolation“, sowie „Das digitale NGO-Konzept: Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen“.

Die Veranstaltung wird mit einem künstlerischen Programm enden.