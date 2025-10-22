Premierminister Ali Asadov nimmt an Eröffnung des 5. Seidenstraßen-Forums in Tiflis teil

Tiflis, 22. Oktober, AZERTAC

Premierminister Aserbaidschans Ali Asadov nahm im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Georgien an der Eröffnung des 5. Seidenstraßen-Forums in Tiflis teil. Ali Asadov hielt bei der Eröffnung des Forums eine Rede. Er betonte in seiner Rede die wachsende Bedeutung des Forums als internationale Plattform für wirtschaftliche und regionale Fragen.

Er hob hervor, dass Aserbaidschan und Georgien historisch eine Brückenfunktion zwischen Europa und Asien einnehmen und heute eine führende Rolle bei der Entwicklung neuer Transport- und Logistikrouten in Eurasien spielen. Asadov sprach die strategische Bedeutung des Mittleren Korridors an, dessen Transitvolumen in den letzten drei Jahren um etwa 90 % gestiegen ist.

Zudem verwies er auf wichtige Infrastrukturprojekte wie die Modernisierung des Hafens Baku, den Ausbau der BTK-Bahnstrecke, die Eröffnung neuer Flughäfen sowie die Entwicklung der Freihandelszone Alat.

Premierminister Aserbaidschans betonte, dass die Region vom kürzlich erreichten Friedensfortschritt zwischen Aserbaidschan und Armenien profitieren werde, insbesondere durch die geplante Öffnung neuer Verkehrsverbindungen, darunter die Verbindung mit der Autonomen Republik Nachitschewan.

Auch die energiepolitische Partnerschaft mit Georgien wurde hervorgehoben – insbesondere Projekte wie der Südliche Gaskorridor und die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien im Rahmen der „Grünen Energie-Korridor“-Initiative zwischen dem Kaspischen Meer, dem Schwarzen Meer und Europa.

Abschließend betonte Asadov besonders, dass Aserbaidschan weiterhin aktiv zur Entwicklung nachhaltiger Verkehrs-, Energie- und Handelsverbindungen beitragen und offen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Akteuren