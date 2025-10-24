Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami
Baku, 24. Oktober, AZERTAC
Fußball-Weltstar Lionel Messi bleibt seinem Klub Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS treu. Der 38 Jahre alte Argentinier hat seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag verlängert.
Das gaben die Liga und Inter am Donnerstag bekannt. Über die neue Vertragslaufzeit wurden zunächst keine Angaben gemacht, der Nachrichtenagentur "AFP" zufolge bleibt Messi bis Ende 2028.
Die Verkündung erfolgte mit einem emotionalen, 64-sekündigen Video unter dem Titel "He's home" (Er ist zu Hause) im Netz.
Darin ist zu sehen, wie Messi die Vertragsunterlagen durchblättert, ehe er unterschreibt und dann sichtlich zufrieden lächelt.
Die Kamera reißt auf und gibt den Blick frei auf die Stadionbaustelle, in deren Mitte Messi Platz genommen hat. Sein Klub will den neuen, eine Milliarde Dollar teuren Miami Freedom Park 2026 eröffnen - mit Messi, wie jetzt klar ist.
Am Ende des Clips steht der Schriftzug "Freedom to Dream" (Freiheit, zu träumen) über der Baustelle, das "to" verwandelt sich in Messis Rückennummer "10".
