Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat Premierminister Viktor Orbán und dem ungarischen Volk zum Nationalfeiertag Ungarns gratuliert und seine besten Wünsche übermittelt.

Im Glückwunschschreiben heiß es: „Das derzeitige Niveau der zwischenstaatlichen Beziehungen zu Ungarn, unserem befreundeten Land und strategischen Partner ist erfreulich. Zweifellos schaffen gegenseitige Besuche, regelmäßige Kontakte und enge Zusammenarbeit günstige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung und Stärkung dieser Beziehungen.

Das Spektrum der Themen auf unserer bilateralen Agenda ist sehr breit. Es ist erfreulich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn von Tag zu Tag vertieft und dass unsere erfolgreiche Partnerschaft im Energiesektor sich dynamisch weiterentwickelt. Die Intensität unseres politischen Dialogs spielt eine wichtige Rolle dabei, unsere gemeinsame Tätigkeit in allen Bereichen mit neuen Inhalten zu bereichern.

Besonders hervorheben möchte ich unsere Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen, insbesondere in der Organisation der Turkstaaten. Unsere Teilnahme an den diesjährigen Gipfeltreffen in Budapest und Gabala belegt eindrucksvoll unser gemeinsames Engagement für Einheit, Solidarität und den Ausbau multilateraler Beziehungen.

Ich bin zuversichtlich, dass wir auch künftig unsere gemeinsamen Anstrengungen erfolgreich fortsetzen werden, um die freundschaftlichen Beziehungen und die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Ungarn im Einklang mit dem Willen unserer Völker weiter zu vertiefen.“

An diesem denkwürdigen Tag wünschte Präsident Ilham Aliyev Premierminister Viktor Orbán beste Gesundheit, Glück und Erfolg bei seiner staatlichen Tätigkeit sowie dem befreundeten ungarischen Volk dauerhaften Frieden und Wohlstand.