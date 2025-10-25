Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen.

Von Januar bis September wurden 17.651 Menschen abgeschoben. Im Vorjahreszeitraum waren es 14.706, was einem Anstieg von rund einem Fünftel entspricht. Das geht Medienberichten zufolge aus der Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk berichtet. Die meisten Betroffenen wurden demzufolge in die Türkei und nach Georgien ausgewiesen. Die Linken-Innenexpertin Bünger kritisierte die Entwicklung scharf. Die Behörden würden kaum noch Tabus kennen, erklärte die Bundestagsabgeordnete.