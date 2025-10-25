Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Öl ist auf dem Weltmarkt gestiegen.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel der Ölmarke „Azeri Light“ um 1,09 US-Dollar bzw. 1,63 Prozent auf 67,84 US-Dollar.

Zum Vergleich: Der niedrigste Preis für „Azeri Light“-Öl wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar pro Barrel verzeichnet, der Höchstpreis lag im Juli 2008 bei 149,66 US-Dollar.