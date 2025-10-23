Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist

Washington, 23. Oktober, AZERTAC

„Das Treffen im Weißen Haus signalisierte nicht nur die Möglichkeit eines dauerhaften Friedens in der Region, sondern auch das Entstehen neuer Chancen für die Vereinigten Staaten; Chancen, die die Vernetzung zwischen Europa, dem Nahen Osten und Zentralasien neu gestalten könnten“, sagte Michael Doran, Direktor des Zentrums für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten am Hudson Institute, bei seiner Rede bei der Konferenz „Die USA im Südkaukasus: Neue strategische Chancen abstecken“ in Washington.

„Die Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus für die amerikanischen Interessen kein Randtheater mehr ist. Er wird zu einem Dreh- und Angelpunkt der globalen Geopolitik, einem Punkt, an dem sich die Interessen aller großen Weltmächte kreuzen – manchmal konvergierend, manchmal kollidierend. Besonders Aserbaidschan sticht als wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten hervor. Es ist das Tor des Westens zu den riesigen Ressourcen und strategischen Wegen der Region. Baku spielt eine einzigartige Rolle als Energiezentrum, Transitkorridor und Sicherheitspartner zwischen Russland, der Türkei und dem Kaspischen Becken“, fügte er hinzu.

Malahat Najafova