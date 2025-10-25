Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

Aserbaidschans Wirtschaftsminister führt bilaterale Treffen mit Vertretern der OTS-Mitgliedsstaaten

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov traf am Rande des 2. Treffens der Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Baku mit dem Generalsekretär der OTS Kubanychbek Omuraliev zusammen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die wachsende Rolle der Organisation auf der globalen Bühne, ihre Zusammenarbeit mit Aserbaidschan sowie die Ausweitung gemeinsamer Initiativen der Mitgliedsstaaten in vorrangigen Bereichen wie der Nutzung moderner Technologien, der Förderung innovativer Lösungen sowie der Weiterentwicklung von Transport-, Logistik- und Transitverbindungen.

Bei dem Treffen mit Mehmet Fatih Kacır, Minister für Industrie und Technologie der Türkei, erörterten die Seiten die Perspektiven der Stärkung der wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und der Türkei sowie der Diversifizierung der Kooperationsfelder. Sie betonten, dass die Intensivierung gemeinsamer Aktivitäten eine entscheidende Rolle bei der Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit innerhalb der OTS und bei der Umsetzung gemeinsamer strategischer Ziele spielt.

Während des Treffens mit Bakyt Sydykov, Minister für Wirtschaft und Handel Kirgisistans, konzentrierten sich die Gespräche auf die Stärkung der strategischen Partnerschaft und der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Besonderes Augenmerk galt der Steigerung des Handelsumsatzes sowie der Förderung der Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Technologie und Innovation, Landwirtschaft, Energie, Logistik und Infrastrukturentwicklung.

