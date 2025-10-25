Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen hat das Halbfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Frankreich gewonnen.

Die DFB-Elf siegte in Düsseldorf mit 1:0. Das Tor erzielte Klara Bühl in der 79. Minute. Das Rückspiel findet am Dienstag in Caen in der Normandie statt.