Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Der Tag des Schneeleoparden wird seit 2014 jedes Jahr am 23. Oktober gefeiert und ist ein Tag, der das Bewusstsein für die Erhaltung und den Schutz des Schneeleoparden schärfen soll. Der Schneeleopard lebt in den Bergen, in sehr rauen Berglandschaften zwischen 3000 und 4500 Metern. Heute ist diese Raubkatze ernsthaft durch Wilderei und Klimawandel bedroht.

Die Länder, die dieses wichtige Kalenderdatum wählten, sind: Usbekistan, Tadschikistan, Russland, Pakistan, die Mongolei, Kirgisistan, Kasachstan, Indien, China, Bhutan und Afghanistan. Hier handelt es sich auch um die Länder, die am 23. Oktober 2013 die Bischkek-Erklärung zum Schutz der Schneeleoparden unterzeichnet haben. (Die Erklärung wurde beim ersten globalen Schneeleopardenforum in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek unterzeichnet).

Die genaue Anzahl der verbliebenen Exemplare ist nicht bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass es bis heute nur noch knapp über 6.000 Exemplare gibt. Einige Wissenschaftler und Forscher glauben, dass die Zahl sogar um ein paar Tausend niedriger liegt. Wilderei scheint das größte Problem zu sein. Diese Tiere sind allerdings auch durch große Klimaveränderungen bedroht: Die Temperaturen steigen und dies führt zu ernsthaften Schäden an ihrem gefährdeten Ökosystem. Als ob dies alleine nicht genug wäre, trägt der Mensch durch den Bergbau in großen Höhen auch negativ zur Zerstörung der natürlichen Lebensräume des Schneeleoparden bei.