Klima: China will Treibhausgas-Emissionen bis 2035 um bis zu zehn Prozent senken

Baku, 25. September, AZERTAC

China will seinen Ausstoß von klimaschädlichen Gasen in den kommenden Jahren deutlich senken.

Das kündigte der chinesische Präsident Xi auf einer Klimaveranstaltung am Rande der UNO-Generaldebatte an. Er nahm per Videoschaltung an der Konferenz teil. Xi sagte, innerhalb der nächsten zehn Jahre werde sein Land die Emissionen um sieben bis zehn Prozent gegenüber dem Höchststand reduzieren.

UNO-Generalsekretär Guterres hatte bei der Konferenz gemahnt, die weltweiten Emissionen müssten schneller gesenkt werden, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Nach aktuellen Planungen sei mit einer Senkung des Ausstoßes von klimaschädlichen Gasen bis zum Jahr 2030 um nur 2,6 Prozent zu rechnen. Nötig seien nach UNO-Berechnungen aber 43 Prozent.