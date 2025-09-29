In Baku beginnt Klima-Aktionswoche 2025

Baku, 29. September, AZERTAC

In Baku hat heute Klima-Aktionswoche 2025 (Baku Climate Action Week 2025 - BCAW2025) hat begonnen.

Die Veranstaltung ist eines der wichtigsten Ereignisse im regionalen Klimakalender und bringt führende Persönlichkeiten aus Politik, Fachleute, Investoren, Unternehmer, junge Menschen und Gemeinschaften zusammen, um sich auf Klimaschutzlösungen zu konzentrieren.

Das Programm umfasst hochrangige politische Dialoge zu Themen wie Energie, Finanzen, Klimaanpassung, kleine und mittlere Unternehmen sowie gerechter Wandel.

Es wird auch Sitzungen geben, die von Jugendlichen moderiert werden und neue Perspektiven auf Klima-Governance und Maßnahmen bieten. Darüber hinaus bringen themenspezifische Roundtables Branchenführer, Innovationsakteure und Unternehmer im Bereich grüner Technologien zusammen.

Im Rahmen der BCAW2025 liegt der Fokus auf der Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen und der Förderung lösungsorientierter Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen, Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren.