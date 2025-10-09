9. Oktober 2025 – Welttag der Post

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Am 9. Oktober wird jedes Jahr der Welttag der Post gefeiert. Dieser Tag erinnert an die Gründung des Weltpostvereins (UPU) im Jahr 1874 in Bern, Schweiz. Der UPU ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die die Zusammenarbeit und Regulierung der Postdienste ihrer 192 Mitgliedsländer fördert. Der Welttag der Post soll das Bewusstsein für die Rolle der Post im täglichen Leben der Menschen und Unternehmen sowie ihren Beitrag zur globalen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung schärfen.

Die Geschichte der Post reicht bis in die Antike zurück, als verschiedene Zivilisationen Kurierdienste nutzten, um Briefe, Nachrichten, Neuigkeiten und Pakete über Tausende von Kilometern hinweg zu übermitteln. Die älteste offizielle Post stammt aus dem dritten Jahrhundert vor Christus aus Ägypten. Die erste organisierte Postschaltung entstand im antiken Persien auf Befehl von König Kyros dem Großen im Jahr 550 vor Christus. Die US-amerikanische Post geht auf Benjamin Franklin als ersten Generalpostmeister im Jahr 1775 zurück.

Der Welttag der Post wurde 1969 auf dem Weltpostkongress in Tokio, Japan, eingeführt. Seitdem organisieren die Mitgliedsländer des UPU verschiedene nationale Aktivitäten, um den Anlass zu feiern, wie zum Beispiel die Einführung oder Förderung neuer Postprodukte und -dienstleistungen, die Organisation von Tagen der offenen Tür in Postämtern, Briefzentren und Postmuseen oder die Herausgabe von Sonderbriefmarken und Ersttagsbriefen. Für Länder, die am internationalen Briefeschreibwettbewerb des UPU für Kinder bis 15 Jahre teilnehmen, werden oft die nationalen Gewinner am 9. Oktober geehrt.

Der Welttag der Post ist nicht nur eine Gelegenheit, die Bedeutung der universellen Post und die Leistungen des UPU zu würdigen, sondern auch eine Einladung, die Freude am Schreiben und Empfangen von Briefen wiederzuentdecken. In einer Zeit, in der wir fast alles (buchstäblich) mit einem Knopfdruck kommunizieren können, gibt es nichts Schöneres, als eine handgeschriebene Nachricht oder ein Paket von einem geliebten Menschen zu erhalten. Die Post verbindet uns nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit unserer eigenen Kreativität und unserem Ausdruck. Deshalb laden wir Sie ein, sich am Welttag der Post an Ihrer nächsten Poststelle zu beteiligen oder einfach einen Brief an jemanden zu schreiben, der Ihnen wichtig ist.