Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Viorel Gutu, Beigeordneter Generaldirektor und Regionalvertreter für Europa und Zentralasien bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), der sich anlässlich der Klimaschutzwoche Baku in Aserbaidschan aufhält, hat sich mit Raschad Ismayilov, dem Ersten stellvertretenden Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen, getroffen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die aktuellen Kooperationsbereiche zwischen dem Ministerium und der FAO im Bereich Umweltschutz sowie die Aussichten für eine zukünftige Zusammenarbeit.