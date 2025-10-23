Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 61,8 US-Dollar gestiegen und beträgt nun 4 127,2 US-Dollar.

AZERTAC berichtet, dass Silber ebenfalls um 0,79 US-Dollar gestiegen ist und nun bei 48,47 US-Dollar liegt.