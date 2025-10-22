Aghdam, 22. Oktober, AZERTAC

Der Besuch internationaler Reisender in Aserbaidschans Karabach-Region wird fortgesetzt.

Nach dem Besuch der Freitagsmoschee machten sich die Reisenden mit den Überresten des Aghdam-Brotmuseums vertraut.

Das Museumsgebäude wurde von armenischen Vandalen zerstört, und seine Exponate wurden entweder vernichtet oder geplündert. Das Museum, das als das zweitgrößte seiner Art weltweit galt, hatte seltene archäologische Funde gesammelt.

Am 22. Oktober traf eine Gruppe internationaler Reisender unter der Leitung von Kolja Sporin, dem Leiter des Extreme Traveler International Congress (ETIC), im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschans Karabach in der Stadt Aghdam ein.

Die aus acht Ländern stammenden ausländischen Gäste besichtigten zunächst die Stadt.

Anschließend besuchten sie die Juma-Moschee. Die zwischen 1868 und 1870 erbaute Moschee wurde – wie viele andere historische und religiöse Denkmäler – durch armenischen Vandalismus beschädigt: Die Minarette wurden teilweise zerstört, die Decke stürzte an mehreren Stellen ein, und die Dekorationen und Inschriften wurden unkenntlich gemacht. Die armenischen Besatzer nutzten die Moschee als Viehstall. Nach der Befreiung von Aghdam wurde die Moschee von der aserbaidschanischen Regierung restauriert.