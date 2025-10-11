Teilnehmer internationaler Konferenz beten in der Moschee von Zangilan

Zangilan, 11. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des Baku-Dialogs über vermisste Personen haben die Teilnehmer der internationalen Konferenz zum Thema „Bündelung der Anstrengungen und Ausbau der Zusammenarbeit zur Lösung des Problems vermisster Personen“ während ihrer Reise in die Region Zangilan eine Moschee besucht und gebetet.

Wie AZERTAC-Korrespondent berichtet, besuchten die Gäste bei ihrem Besuch in Zangilan nach dem Dorf Aghali die im Stadtzentrum von Zangilan gelegene Moschee.

Ihnen wurden ausführliche Informationen über die Stadt und die Moschee gegeben.

Anschließend verrichteten die Gäste das Gebet in der Moschee.