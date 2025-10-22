Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Am 22. Oktober hat in Baku ein internationales Symposium zum Thema „Moderne Modelle religiöser Bildung im Kontext moralischer Werte und globaler Herausforderungen“ seıne Arbeit begonnen.

Ramin Mammadov, Vorsitzender des Staatlichen Komitees für religiöse Angelegenheiten, betonte in seiner Eröffnungsrede die Rolle Aserbaidschans als Plattform für internationalen Dialog, basierend auf religiöser Vielfalt und einer Politik der Toleranz unter Präsident Ilham Aliyev.

Das zweitägige Symposium wurde gemeinsam vom Staatlichen Komitee, dem Theologischen Institut Aserbaidschans und dem Fonds zur Förderung moralischer Werte organisiert. Rund 40 Teilnehmer aus über 15 Ländern, darunter Vertreter von Religionsgemeinschaften, Wissenschaftler und staatliche Institutionen, nehmen an der Arbeit des Symposiums teil.