Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Die U23-Weltmeisterschaften im Ringen werden in Novi Sad, Serbien, fortgesetzt.

Elmir Aliyev (55 kg) traf im Finale auf den Russen Alibek Amirov. Der aserbaidschanische Ringer revanchierte sich für seine Halbfinalniederlage bei der U23-Europameisterschaft (3:2). Damit wurde Elmir erstmals in seiner Karriere Weltmeister.

Die Weltmeisterschaft endet am 27. Oktober.