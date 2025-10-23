Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Der Philharmoniepark gehört zu den am häufigsten besuchten Orten sowohl von Bewohnern der Hauptstadt als auch von Gästen. Das weitläufige Gelände des Parks, seine grüne Bepflanzung, Springbrunnen und die wohltuenden Klänge sanfter Musik bezaubern jeden, der hierherkommt.

Der Park mit einer Fläche von 4,6 Hektar wurde 1830 vom Kommandanten von Baku, R.R. Khoven, angelegt. Der Kommandant gewährte den Schiffen, die aus dem Iran nach Baku kamen, eine Steuerbefreiung im Austausch gegen einen Sack schwarzer Erde. Die auf dem fruchtbaren Boden, den die Seeleute mitbrachten, angepflanzten Pflanzen bereicherten die Flora im Küstengebiet und allmählich verwandelte sich der Park in eine „grüne Insel“.

Anfangs wurde das Gebiet als „Gorodskoy sad“ – „Stadtpark“ bezeichnet, später trug es den Namen von Michail, dem Bruder von Nikolaus II. Doch die Stadtbewohner nannten ihn selten „Michail-Park“, vielmehr war er als „Gouverneur-Park“ bekannt. Das Haus des Gouverneurs befand sich gegenüber dem Park, und er saß jeden Tag auf der Veranda und beobachtete bei einer Tasse Tee den Park. So entstand auch der Name des Parks.

Während der Sowjetzeit wurde er „Pionierpark“ genannt. Nachdem die Büste des Dichters Aliaga Wahid im Park aufgestellt wurde, wurde er auch „Wahid-Park“ genannt. Nach den letzten Renovierungs- und Wiederherstellungsarbeiten erhielt der Park den Namen der hier befindlichen Philharmonie. Dieser Park diente auch als Drehort für bestimmte Szenen in vielen Filmen.

Im Mai 2007 gab Präsident Ilham Aliyev Anweisungen für die Instandsetzung und Renovierung des Parks. Im Rahmen der Arbeiten wurden Springbrunnen, Pavillons und Lauben erneuert. Die charakteristische Bepflanzung des Parks wurde erhalten, wobei besonders Wert auf die Erweiterung der Grünflächen gelegt wurde. Hier wurden seltene Baumarten wie Eichen, Zedern und Wacholder gepflanzt, außerdem wurde ein neues Bewässerungssystem installiert.

Im Park wurde ein origineller Springbrunnen errichtet, und zudem wird hier erstmals in Baku klassische Musik gespielt. Unter den Besuchern des Parks, der eine einzigartige Aussicht für Erholung und Entspannung bietet, sind sowohl Einheimische als auch Gäste unserer Stadt.