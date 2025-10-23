Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Cəbrayıl, 23. Oktober, AZERTAC

Im Südwesten Aserbaidschans pulsiert heute das Leben in Jabrayil/Dschäbrayil erneut. Diesee Region, die jahrelang seine Bewohner vermisste, umarmt sie wieder und scheint mit der Schönheit der Natur und den wiederhergestellten Wohngebieten neu geboren zu werden.

Wie AZERTAC-Reporter berichtet, verwandeln die Hänge in Gelb-, Orange- und Goldtönen die Natur dieser Region in ein farbenprächtiges Gemälde. Die Wälder an den Berghängen, die bis in die Wolken ragenden Platanen und die neu angelegten gepflegten Straßen sind für Reisende und Naturliebhaber ein wahres Paradies. Hier trägt der Herbst die sanfte Stille der Natur und die leise Stimme des neu erwachenden Lebens in sich.

Die Bewohner von Jabrayil kehren in ihre Heimat zurück, neue Häuser werden gebaut, Straßen angelegt und Schulen errichtet. Jeder Siedlungsort verbindet Geschichte mit Moderne. Beim Spaziergang durch diese Gegenden spürt man nicht nur das Wiedererwachen der Natur, sondern auch das Erwachen der Hoffnungen der Menschen.

Die Naturlandschaften, die reine Luft, die Bergquellen und die Dörfer mit ihrer alten Geschichte machen Jabrayil zu einem der wichtigsten zukünftigen Zentren für Öko- und Kulturerbetourismus.

Heute ist Jabrayil nicht nur eine wiederaufgebaute Stadt, sondern auch ein lebendiges Symbol für den Stolz, die Ausdauer und die Vaterlandsliebe seines Volkes. Jeder, der diesen Ort besucht, spürt den Geist dieses Landes.