Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch
Baku, 24. Oktober, AZERTAC
Der deutsche Bahnradfahrer Moritz Augenstein hat bei den Weltmeisterschaften in Chile Gold in der Disziplin Scratch gewonnen. Der Bahnrad-Vierer der Frauen verlor das Finale gegen Italien und holte Silber.
In der nicht-olympischen Ausdauerdisziplin setzte sich Augenstein den Weltmeistertitel vor dem Niederländer Yanne Dorenbos und dem Neuseeländer Campbell Stewart. Es ist die erste deutsche Goldmedaille im Scratch seit 2015 und der erste Titel für Deutschland bei den laufenden Weltmeisterschaften.
Der Bahnrad-Vierer der Frauen war im Finale gegen Italien eine knappe halbe Sekunde zu langsam. Wie bereits bei der WM im Vorjahr gewann die deutsche Mannschaft Silber. Zum Aufgebot gehörten diesmal die Olympiasiegerinnen von 2021 in Toikio, Franziska Brauße und Lisa Klein, sowie Messane Bräutigam, Laura Süßemilch und Ersatzfahrerin Mieke Kröger.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreise an Börsen gesunken
- [13:30]
Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet
- 23.10.2025 [20:14]
Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften
- 23.10.2025 [18:57]
Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert
- 23.10.2025 [18:03]
Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona
- 23.10.2025 [17:50]
Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden
- 23.10.2025 [17:33]
"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen
- 23.10.2025 [17:28]
Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette
- 23.10.2025 [16:50]
Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen
- 23.10.2025 [16:19]
Ölpreis steigt deutlich
- 23.10.2025 [15:49]
Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios
- 23.10.2025 [13:31]
Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern
- 23.10.2025 [13:20]
Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister
- 23.10.2025 [12:46]
Liverpool-Gala verhindert historische Schmach
- 23.10.2025 [11:40]
Preis von Azeri Light legt weiter zu
- 23.10.2025 [11:07]
Internationale Reisende besuchen Universität Karabach
- 22.10.2025 [20:30]
Internationale Reisende besuchen Latschin
- 22.10.2025 [20:21]
Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam
- 22.10.2025 [20:02]
Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet
- 22.10.2025 [19:52]
Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach
- 22.10.2025 [19:48]
Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert
- 22.10.2025 [19:40]
Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku
- 22.10.2025 [19:06]
Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic
- 22.10.2025 [18:58]
Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku
- 22.10.2025 [18:48]
Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten
- 22.10.2025 [18:26]
100. Jahrestag des Ersten Turkologischen Kongresses wird gefeiert ERLASS
- 22.10.2025 [17:12]
Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister
- 22.10.2025 [16:48]
Gold ist auf dem Weltmarkt um 42 Dollar gestiegen
- 22.10.2025 [15:38]
Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien
- 22.10.2025 [13:49]
Brasilien erlaubt Öl- und Gasförderung im Amazonasgebiet
- 22.10.2025 [12:31]
Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab
- 22.10.2025 [11:56]
Ölpreis an Börsen legt weiter zu
- 22.10.2025 [11:54]
Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen
- 22.10.2025 [10:44]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 62 US-Dollar
- 22.10.2025 [10:31]
Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt
- 21.10.2025 [18:13]
Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
- 21.10.2025 [14:51]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden
- 21.10.2025 [14:22]
Champions League: PSG-Superstar Dembélé vor Comeback in Leverkusen
- 21.10.2025 [14:19]
Ölpreis an Börsen steigt
- 21.10.2025 [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- 21.10.2025 [11:40]