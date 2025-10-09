Stockholm: Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises
Baku, 9. Oktober, AZERTAC
In der schwedischen Hauptstadt Stockholm wird heute der diesjährige Literatur-Nobelpreis bekannt gegeben.
Die Schwedische Akademie will ihre Entscheidung ab 13 Uhr verkünden. Als Favoriten werden wie in den vergangenen Jahren unter anderem auch wieder der japanische Schriftsteller Haruki Murakami und der indisch-britische Autor Salman Rushdie gehandelt. Im vergangenen Jahr wurde die Südkoreanerin Han Kang ausgezeichnet. Der erste Literatur-Nobelpreis ging 1901 an den französischen Lyriker und Philosophen Sully Prudhomme.
Morgen folgt der Friedensnobelpreis, der als einziger Nobelpreis in Oslo und nicht in Stockholm vergeben wird. Am kommenden Montag wird zum Abschluss noch der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben, der von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wird.
Alle Auszeichnungen werden wie in jedem Jahr am 10. Dezember überreicht, dem Todestag von Alfred Nobel.
