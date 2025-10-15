Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

KULTUR

In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet

Berlin, 15. Oktober, AZERTAC

Am 14. Oktober wurde im Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Berlin die internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet.

An der feierlichen Eröffnung nahmen die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der öffentlichen Vereinigung IDEA und Arzu Aliyeva teil.

Die Ausstellung wurde gemeinsam von der Heydar-Aliyev-Stiftung, der öffentlichen Vereinigung IDEA und der Botschaft Aserbaidschans in Deutschland organisiert. In seiner Rede betonte Botschafter Nasimi Aghayev die Bedeutung des Projekts, das bereits erfolgreich in mehreren Ländern präsentiert wurde. Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen seien solche Ausstellungen wichtig, um die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur zu verdeutlichen. Aserbaidschan zeige, dass Klimaprobleme durch gemeinsame Anstrengungen bewältigt werden können.

Leyla Aliyeva sagte in ihrer Rede, dass die Ausstellung Werke von 54 Künstlern aus 31 Ländern vereint, die den Wunsch zum Schutz der Natur zum Ausdruck bringen. Die Initiative begann in Baku und wurde bereits in Bahrain, London, Rom und Tiflis präsentiert. Sie betonte die Folgen des Klimawandels, darunter das Schrumpfen des Kaspischen Meeres und das Verschwinden seltener Arten wie der Kaspischen Robbe und des Störs.

Frau Aliyeva wies auf kreative Umweltprojekte der IDEA hin – darunter die Pflanzung von über einer Million Bäumen weltweit, der Schutz bedrohter Tierarten, Umweltbildung in Schulen und Universitäten sowie das Wasserschutzprojekt „One Drop“.

Zudem wurde eine Ausstellung des aserbaidschanischen Bildhauers Samir Kachayev (1994–2016), der in den April-Kämpfen sein Leben ließ, eröffnet. Leyla Aliyeva würdigte sein künstlerisches Erbe und seine Liebe zur Heimat.

Die Ausstellung „MAMA – Mother Nature“, die erstmals im November 2024 im Heydar Aliyev Zentrum in Baku im Rahmen von COP29 präsentiert wurde, zeigte die Natur als lebendige, heilende Kraft. Das Projekt vereint Künstler aus 31 Ländern und will durch Kunst das Bewusstsein für Klima, Nachhaltigkeit und den Schutz unseres Planeten stärken. Installationen, Gemälde und multimediale Werke zeigen die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur und rufen zur ökologischen Verantwortung auf.

Am selben Tag besuchten Leyla und Arzu Aliyeva auch die Ausstellung „Unvollendet, doch ewig“ von Samir Kachayev in der QGallery Berlin. Seine Familie war ebenfalls anwesend. Die Werke des jung verstorbenen Künstlers spiegeln tiefe spirituelle Kraft und hinterlassen ein bleibendes künstlerisches Erbe – ein Zeugnis für die Unsterblichkeit der Kunst.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert
  • 15.10.2025 [17:21]

Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert

3. Nationales Städteforum in Khankendi
  • 15.10.2025 [14:03]

3. Nationales Städteforum in Khankendi

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO
  • 14.10.2025 [21:30]

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung
  • 14.10.2025 [18:15]

Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung

Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors
  • 14.10.2025 [17:39]

Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors

Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen
  • 14.10.2025 [17:05]

Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen

Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts
  • 14.10.2025 [16:40]

Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts

Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO
  • 13.10.2025 [20:10]

Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich
  • 13.10.2025 [18:01]

Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich

Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation

  • [17:32]

Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

  • [17:27]

Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert

  • [17:21]

Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen

  • [16:20]

Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld

  • [16:07]

Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet

  • [15:55]

3. Nationales Städteforum in Khankendi

  • [14:03]

In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt

  • [13:31]

Preis von Azeri Light fällt auf dem Weltmarkt um mehr als 3 %

  • [12:29]

In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet

  • [12:09]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • [11:34]
Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Serbische Delegation besucht Aserbaidschan

  • 14.10.2025 [20:54]

Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans

  • 14.10.2025 [20:36]

COP29-Präsidentschaft stellt Aktualisierung der Roadmap „Von Baku nach Belém – 1,3 Billionen Dollar“ vor

  • 14.10.2025 [19:53]

Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien

  • 14.10.2025 [19:49]

Aserbaidschanische Armee führt Maßnahmen zur Umstellung auf den Herbst-Winter-Betriebsmodus durch

  • 14.10.2025 [19:30]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft Vertreter internationaler Organisationen in New York

  • 14.10.2025 [18:24]

Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung

  • 14.10.2025 [18:15]

Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors

  • 14.10.2025 [17:39]

La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski

  • 14.10.2025 [17:24]

FIFA: Historische Niederlage für Brasilien

  • 14.10.2025 [17:17]

Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen

  • 14.10.2025 [17:05]

Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr

  • 14.10.2025 [16:55]

Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts

  • 14.10.2025 [16:40]

Energieminister: Handel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan im ersten Halbjahr mehr als vervierfacht

  • 14.10.2025 [16:32]

Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots

  • 14.10.2025 [16:26]

Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen Protokoll zur Handels- und Wirtschaftskooperation

  • 14.10.2025 [16:22]

Parlamentssprecher aus Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei besuchen Pakistans Katastrophenschutzbehörde

  • 14.10.2025 [16:14]

Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten

  • 14.10.2025 [15:53]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0

  • 14.10.2025 [15:46]

Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko

  • 14.10.2025 [15:10]

Präsident Pakistans empfängt Parlamentssprecher Aserbaidschans und der Türkei

  • 14.10.2025 [13:40]

Preis von Azeri Light gibt nach

  • 14.10.2025 [13:12]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans trifft Vorsitzenden des pakistanischen Senats

  • 14.10.2025 [12:49]

Microsoft soll Preise für KI künstlich in die Höhe getrieben haben

  • 14.10.2025 [12:20]

Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025

  • 14.10.2025 [11:45]

Internationale Konferenz zum Thema „Beziehungen zwischen der Justiz und beiden anderen Staatsgewalten“ in Baku eröffnet

  • 14.10.2025 [11:36]

Aktueller Ölpreis

  • 14.10.2025 [10:56]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt

  • 13.10.2025 [20:45]
Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Schach-Mannschafts-EM: Aserbaidschanische Herrenmannschaft besiegt Ungarn am 7. Spieltag

  • 13.10.2025 [18:22]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft UN-Generalsekretär in New York

  • 13.10.2025 [18:03]

Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich

  • 13.10.2025 [18:01]

BIP in Aserbaidschan steigt um 1,3 Prozent

  • 13.10.2025 [17:47]

Baku: Aserbaidschan, Russland und Iran beraten über Verkehr, Energie und Zoll

  • 13.10.2025 [17:42]

Expressversandvolumen in China übersteigt 150 Milliarden Pakete

  • 13.10.2025 [17:00]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 93 Dollar gestiegen

  • 13.10.2025 [16:48]

Präsident Ilham Aliyev zeichnet Eisenbahner Aserbaidschans aus

  • 13.10.2025 [16:33]

Aserbaidschan nimmt am turksprachigen Musikfestival in Kasachstan teil

  • 13.10.2025 [15:54]

Drei Wissenschaftler bekommen Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu technologischem Fortschritt und Wachstum

  • 13.10.2025 [14:37]

Islamabad ist Gastgeber des 3. trilateralen Treffens der Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei

  • 13.10.2025 [14:30]

Xi Jinping: Förderung der Entwicklung von Frauen ist gemeinsame Verantwortung internationaler Gemeinschaft

  • 13.10.2025 [13:20]

Mindestens 44 Tote nach Überschwemmungen in Mexiko

  • 13.10.2025 [12:53]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1500 Blindgänger gefunden und entschärft

  • 13.10.2025 [11:47]

Lima Grand Prix 2025: Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze

  • 13.10.2025 [11:36]

Ölpreis an Börsen zugelegt

  • 13.10.2025 [11:23]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans zu Arbeitsbesuch in Pakistan

  • 13.10.2025 [11:21]

Verteidigungsministerium präsentiert Rückschau auf vergangene Woche

  • 13.10.2025 [10:39]

67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung beginnt iohre Arbeit in Baku

  • 12.10.2025 [22:19]

Präsident Aserbaidschans: Heute dient Internationale Richtervereinigung auch als Raum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

  • 12.10.2025 [22:13]

Präsident Ilham Aliyev: Moderne Herausforderungen verlangen flexible Justizsysteme und innovative Lösungsansätz

  • 12.10.2025 [22:12]

Aserbaidschanischer Präsident: Aufbau eines Rechtsstaates bleibt strategische Priorität unserer nationalen Politik

  • 12.10.2025 [22:11]

204. der Tennis-Weltrangliste: Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai

  • 12.10.2025 [21:39]
Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Deutschland gibt eine Milliarde für Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose, Malaria

  • 12.10.2025 [17:33]

Gaza-Abkommen: Geisel-Freilassung soll spätestens morgen beginnen - Trump und Merz zu Zeremonie für Unterzeichnung erwartet

  • 12.10.2025 [17:24]

Landesmeisterschaft im Triathlon in Pirallahi ausgetragen

  • 12.10.2025 [17:13]

Film über Bergsteigerin Elmira Aslanova gewinnt internationales Sportfilmfestival

  • 12.10.2025 [17:02]

Aserbaidschan präsentiert sein Kulturerbe auf internationaler Tourismusmesse in Bulgarien

  • 12.10.2025 [16:50]

Aserbaidschanische Judokas gewinnen vier Medaillen beim Lima Grand Prix 2025 in Peru

  • 12.10.2025 [16:41]

Aserbaidschanische Pianistin gibt Solokonzert in London

  • 12.10.2025 [16:34]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem König von Spanien

  • 12.10.2025 [16:24]

Schlammvulkan im aserbaidschanischen Bezirk Garadagh ausgebrochen

  • 11.10.2025 [22:52]

Tennessee: Mehrere Tote nach Explosion in US- Munitionsfabrik

  • 11.10.2025 [22:42]

Deutsch-aserbaidschanische Archäologen diskutieren neue Erkenntnisse zur Frühgeschichte Karabachs

  • 11.10.2025 [22:24]

Aserbaidschan und Türkei erörtern Fragen militärischer Zusammenarbeit

  • 11.10.2025 [21:55]

Offenes Asien-Turnier: Aserbaidschanische Judokas gewinnen sechs Medaillen

  • 11.10.2025 [21:46]

Zentralafrika: Zweite Runde der Parlamentswahl in Gabun

  • 11.10.2025 [18:00]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Luxemburg mit 4:0

  • 11.10.2025 [17:15]

Nordkorea hält Militärparade ab und führt neue Interkontinentalrakete vor

  • 11.10.2025 [17:00]

USA: Trump schickt auch nach Memphis Nationalgardisten

  • 11.10.2025 [16:53]

Mindestens 23 Tote bei heftigen Regenfällen in Mexiko

  • 11.10.2025 [16:43]

Neue Studiengänge werden an der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität eröffnet

  • 11.10.2025 [16:38]

Waffenruhe im Gazastreifen: Hilfsorganisationen warten auf Öffnung der Grenzübergänge

  • 11.10.2025 [16:30]

Außenminister von Aserbaidschan und Pakistan führen Telefonat

  • 11.10.2025 [16:24]

Außenminister Aserbaidschans und der Türkei erörtern Lage im Nahen Osten

  • 11.10.2025 [16:20]

Teilnehmer internationaler Konferenz beten in der Moschee von Zangilan

  • 11.10.2025 [16:11]

Baku veranstaltet internationale Konferenz „Frauen in der Cybersicherheit“

  • 11.10.2025 [15:52]

USA: Ärztliche Untersuchung: Trumps Gesundheit "ausgezeichnet"

  • 11.10.2025 [14:55]

Offizieller Empfang zum Nationalfeiertag Turkmenistans in Baku

  • 11.10.2025 [12:23]

Europäische Mannschaftsmeisterschaft 2025: Aserbaidschanische Schachspieler besiegen armenische Gegner

  • 11.10.2025 [10:54]

Künstliche Intelligenz: Sechs weitere KI-Fabriken in Europa geplant

  • 11.10.2025 [10:44]

Auszeichnung: Florian Wirtz ist "Fußballer des Jahres"

  • 11.10.2025 [10:30]

Aserbaidschanischer Para-Kraftdreikämpfer gewinnt Weltbronze

  • 10.10.2025 [20:48]
Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert VIDEO

Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert VIDEO

Präsident Ilham Aliyev: Veranstaltungen wie GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft

  • 10.10.2025 [20:02]

Präsident Ilham Aliyev spricht bei Ratsitzung der Staatsoberhäupter der GUS über Entwicklung von Latschin

  • 10.10.2025 [20:00]

Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan entwickeln sich stetig

  • 10.10.2025 [19:41]