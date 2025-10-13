Aserbaidschan nimmt am turksprachigen Musikfestival in Kasachstan teil

Astana, 13. Oktober, AZERTAC

Im Kunstzentrum von Kyzylorda, Kasachstan, fand ein Galakonzert des internationalen Folklore- und Musikfestivals „Korkyt Zhane Uly Dala Sazy“ („Melodien von Korkyt und der Großen Steppe“) statt.

Das Festival wurde vom Provinzgouverneur sowie von der Internationalen Stiftung für Türkische Kultur und Kulturerbe unterstützt. Die Veranstaltung vereinte Aktoty Raimkulova, Präsidentin der Stiftung, sowie bekannte Wissenschaftler, Forscher, Kultur- und Kunstschaffende, Intellektuelle und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – darunter Fachleute aus Kasachstan, der Türkei, Aserbaidschan, Kirgisistan und Usbekistan.

Das aserbaidschanische „Karabach“-Mugham-Ensemble begeisterte das Publikum mit virtuosen Darbietungen, die komplexe melodische Nuancen im traditionellen nationalen Stil präsentierten.

Der Gouverneur der Provinz, Nurlybek Nalibayev, betonte die Bedeutung des Festivals für die Stärkung der kulturellen Beziehungen zwischen den turksprachigen Völkern und die Förderung nationaler Kunst. Er bedankte sich alle Bruderländer für die Teilnahme.

Darüber hinaus spielt das Festival eine wichtige Rolle bei der Festigung der Einheit der Brudervölker, der Förderung ihres Folklore- und Musikschaffens sowie der Vertiefung kultureller Beziehungen.