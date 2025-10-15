Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert

Berlin, 15. Oktober, AZERTAC

„Ich selbst bin auch Künstlerin. Ich arbeite Restauratorin an den bayerischen privaten Schlössern. An einigen Ausstellungen habe ich ebenfalls teilgenommen. Aber diese Ausstellung war etwas ganz Besonderes, weil hier Werke mehrerer Künstler gezeigt wurden.“

Das sagte die Restauratorin und Künstlerin Gräfin Anna Divina Beatris, die dem dem Adelsgeschlecht der Schlick von Bassano und Weißkirchen entstammt, in einem Interview mit Medienvertretern während der Ausstellung MAMA „Mutter Natur“, die im Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Berlin eröffnet wurde.

Ihre Faszination über die Werke von Leyla Aliyeva zum Ausdruck bringend, sagte Anna Divina Beatris:

„Die Werke von Leyla Aliyeva haben mich besonders faziniert. Ihre Werke sind sehr fein und tragen eine kindliche Schlichtheit in sich. Sie hat die ganzen Tiere zusammen mit ihren Babys dargestellt. Man kann direkt sogar ein Kinderbuch machen. Ich habe alle sie fotografiert. Besonders den Baum, seine Haltung und Darstellung im Werk fand ich außergewöhnlich.“

Sie erinnerte daran, dass sich die Ausstellung durch ihre außergewöhnliche Einzigartigkeit auszeichnet, und betonte, dass die Realisierung einer solch bedeutenden Ausstellung mit großem Aufwand verbunden sei:

„Das Hauptthema der Ausstellung ist „Mutter Natur“. Tatsächlich stellen viele der Bilder die Natur und Naturphänomene dar. Wir müssen der Natur gegenüber sehr aufmerksam sein, und es ist eine wunderbare Idee, dieses Thema in den Fokus zu rücken.“