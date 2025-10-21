Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew besuchen internationales KI-Zentrum „Alem.ai“ in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Am 21. Oktober besuchten der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, das internationale Zentrum für Künstliche Intelligenz „Alem.ai“ in Astana.

Präsident Ilham Aliyev wurde über die Aktivitäten des Zentrums informiert, das Anfang dieses Jahres gegründet wurde.

Das Zentrum wurde gegründet, um Innovationen zu fördern und die Entwicklung von Technologien der Künstlichen Intelligenz in allen Bereichen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens Kasachstans voranzutreiben. Der im Zentrum betriebene „Öffentlicher Raum” hat das Ziel, jährlich 10.000 talentierte Personen anzuziehen. Geplant sind Foren zu den neuesten Errungenschaften der Künstlichen Intelligenz, Expertentreffen, öffentliche Vorlesungen sowie Jobmessen, Hackathons und Start-up-Wettbewerbe mit Fokus auf KI.

Das Zentrum umfasst außerdem die „Tomorrow School“, die eine kostenlose Ausbildung in Künstlicher Intelligenz anbietet – ohne erforderliche Programmierkenntnisse sowie einen KI-Campus zur Beschleunigung von Start-ups. Durch die Förderung modernster Technologien und den Aufbau eines nachhaltigen unternehmerischen Ökosystems plant das Zentrum, jährlich 100 neue KI-Start-ups zu gründen.

Das Hauptziel der hier eingerichteten Forschungslabore ist die Entwicklung und Unterstützung wissenschaftlicher Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz, die Förderung von Innovationen und die Schaffung fortschrittlicher Technologien. In diesen Laboren sollen jährlich zehn wissenschaftliche Forschungsprojekte umgesetzt werden.