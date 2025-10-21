Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 21. Oktober seinen Staatsbesuch in Kasachstan beendet.

Am internationalen Flughafen in der Stadt Astana wurde für den aserbaidschanischen Präsidenten eine Ehrengarde gehalten.

Präsident Ilham Aliyev wurde von dem kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew verabschiedet.