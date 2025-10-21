Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Im Beisein von Präsident Ilham Aliyev und dem Präsidenten der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, fand am 21. Oktober eine feierliche Zeremonie zum Austausch unterzeichneter Dokumente zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan statt.

Zunächst unterzeichneten die Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew die „Gemeinsame Erklärung anlässlich des 20. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrags über strategische Partnerschaft und Allianzbeziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan“, den „Beschluss Nr. 1 der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan zu Fragen der Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit“ sowie den „Beschluss Nr. 2 der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan zur Genehmigung der Satzung des Zwischenstaatlichen Rates der Außenminister der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan“.

Anschließend erfolgte der Austausch der bilateralen Dokumente zwischen Aserbaidschan und Kasachstan.

Das Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes des gewerblichen Eigentums zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und dem kasachischen Justizminister Yerlan Sarsembayev ausgetauscht.

Das Abkommen über strategische Partnerschaft im Energiesektor zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Kasachstan tauschten der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov und der kasachische Energieminister Yerlan Akkenzhenov aus.

Das Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium der Republik Aserbaidschan und dem Innenministerium der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und dem kasachischen Innenminister Yerzhan Sadenov ausgetauscht.

Das Memorandum über Zusammenarbeit im Bereich Statistik zwischen dem Staatlichen Statistikkomitee der Republik Aserbaidschan und der Agentur für Strategische Planung und Reformen der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und dem Vorsitzenden der kasachischen Agentur für Strategische Planung und Reformen, Aset Irgaliyev, ausgetauscht.

Das Memorandum über Zusammenarbeit zwischen der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Aserbaidschan und der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und dem kasachischen Generalstaatsanwalt Berik Assylov ausgetauscht.

Das Memorandum über Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen dem Gesundheitsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Gesundheitsministerium der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und der kasachischen Gesundheitsministerin Akmaral Alnazarova ausgetauscht.

Das Kooperationsmemorandum zwischen der Aktiengesellschaft „Samruk-Kazyna“ und der aserbaidschanischen Holding für Transport und Kommunikation (AZCON) wurde vom aserbaidschanischen Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Raschad Nabiyev, und dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der kasachischen Aktiengesellschaft „Nationaler Wohlfahrtsfonds Samruk-Kazyna“, Nurlan Zhakupov, ausgetauscht.

Der Rahmenvertrag zur Einrichtung eines gemeinsamen Investitionsmechanismus zwischen der kasachischen Aktiengesellschaft „Nationaler Wohlfahrtsfonds Samruk-Kazyna“, und dem aserbaidschanischen Staatlichen Ölkonzern SOCAR wurde vom aserbaidschanischen Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der kasachischen Aktiengesellschaft „Nationaler Wohlfahrtsfonds Samruk-Kazyna“, Nurlan Zhakupov ausgetauscht.

Das Memorandum über Zusammenarbeit im Bereich der Erbringung staatlicher Dienstleistungen zwischen der Staatlichen Agentur für Dienstleistungen an Bürger und soziale Innovationen der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Künstliche Intelligenz und Digitale Entwicklung der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Raschad Nabiyev, und dem stellvertretenden kasachischen Ministerpräsidenten sowie Minister für Künstliche Intelligenz und Digitale Entwicklung, Jaslan Madiyev, ausgetauscht.

Das Memorandum über Zusammenarbeit im Bereich Künstliche Intelligenz zwischen dem Ministerium für Digitale Entwicklung und Verkehr der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Künstliche Intelligenz und Digitale Entwicklung der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Raschad Nabiyev, und dem stellvertretenden kasachischen Ministerpräsidenten sowie Minister für Künstliche Intelligenz und Digitale Entwicklung, Jaslan Madiyev, ausgetauscht.

Das Memorandum über gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit im Bereich Wettbewerbspolitik zwischen der Staatlichen Agentur für Antimonopolpolitik und Verbrauchermarktaufsicht der Republik Aserbaidschan und der Agentur für Schutz und Entwicklung des Wettbewerbs der Republik Kasachstan wurde vom aserbaidschanischen Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und dem Vorsitzenden der kasachischen Agentur für Schutz und Entwicklung des Wettbewerbs, Marat Omarov, ausgetauscht.